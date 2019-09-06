ФК "Ростов" продолжит играть все домашние матчи на "Ростов-Арене"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" продолжит играть домашние матчи в сезоне на стадионе "Ростов-Арена", все разногласия между клубом и управляющей компанией стадиона улажены. Об этом в пятницу журналистам заявил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.

Ранее ТАСС получил в распоряжение проект соглашения о расторжении договора между "Ростовом" и "Спорт-Инжинирингом". Позднее "Ростов" сообщил, что погасил задолженность перед "Спорт-Инжинирингом" за проведение на арене матчей в прошлом сезоне и может проводить встречи на стадионе.

"На самом деле никакой конфликтной ситуации на сегодняшний день нет, никакой катастрофической ситуации не было, были разногласия между футбольным клубом "Ростов" и "Спорт-Ин", они все улажены. Все оставшиеся домашние матчи "Ростов" продолжит играть на "Ростов-Арене", - рассказал он.

"Ростов" после восьми туров чемпионата России занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.