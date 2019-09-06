Победительница КМ по стрельбе из лука Лопес назвала московский финал лучшим в истории

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Колумбийская лучница Сара Лопес назвала финал Кубка мира в Москве лучшим в истории. Об этом она заявила ТАСС после победы в стрельбе из блочного лука.

Церемония открытия финала Кубка мира по стрельбе из лука состоялась в пятницу на Престижной аллее спорткомплекса "Лужники", где проходят соревнования. Первыми медали турнира разыграли женщины в стрельбе из блочного лука. В финале Лопес победила россиянку Наталью Авдееву.

"Я поражена организацией, для меня этот финал Кубка мира лучший за все время. Каждый лучник здесь ощущает, что ему хотят создать максимально комфортные условия, - сказала 24-летняя Лопес. - Еда отличная, люди очень милые, мне очень нравится город. У меня было два часа, чтобы с ним познакомиться, он произвел на меня большое впечатление".

"Когда-нибудь я обязательно вернусь сюда, чтобы лучше познакомиться с Москвой и Россией", - добавила она.

Лопес является двукратной чемпионкой мира, пятикратной победительницей финалов Кубка мира. "Накануне вечером и сегодня утром я много молилась. Бог услышал мои просьбы и помог мне одержать эту победу", - отметила спортсменка.

Соревнования в Москве продлятся до 7 сентября. Кубок мира проводится с 2006 года, он состоит из пяти этапов. Столь крупные соревнования по стрельбе из лука в России проходят впервые после Олимпийских игр 1980 года.