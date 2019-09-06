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Летние олимпийские виды спорта

Толкатель ядра Лесной стал 58-м россиянином, выполнившим норматив для участия в ЧМ-2019

На командном чемпионате России спортсмен метнул снаряд на 20,93 м

ТАСС, 6 сентября. Участник командного чемпионата России в Сочи Александр Лесной, в первой попытке толкнувший ядро на 20,93 метра, выполнил квалификационный норматив для участия в чемпионате мира в Дохе.

Квалификационный норматив для участия в ЧМ в мужском толкании ядра равен 20,70 метра. Лесной, имеющий нейтральный статус, пропустил первую половину сезона из-за травмы.

На данный момент отборочные требования выполнили 58 российских легкоатлетов, из которых 23 имеют нейтральный статус, необходимый для участия в международных стартах на период отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Срок сдачи квалификационных нормативов истекает в ночь на 7 сентября.

ВФЛА после окончания летнего чемпионата России в Чебоксарах отправила письмо в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) с просьбой ускорить рассмотрение заявок, которые были поданы спортсменами, претендующими на участие в мировом первенстве, на получение нейтрального статуса.

Чемпионат мира в Дохе пройдет с 27 сентября по 6 октября.

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