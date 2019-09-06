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Футбол в России

На товарищеском матче между ФК "Ростов" и молодежной сборной Сирии ожидается аншлаг

Встреча пройдет 8 сентября в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сентября. /ТАСС/. Все билеты распространены на товарищеский матч между футбольным клубом "Ростов" и молодежной сборной Сирии, который пройдет 8 сентября на стадионе "Олимп-2" в Ростове-на-Дону. Об этом в пятницу журналистам рассказал PR-директор ростовского клуба Денис Штанько.

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"Билеты на стадион закончились, в кассах их больше нет, поэтому мы будем ждать полной загрузки", - рассказал он.

По словам представителя "Ростова", ожидается не менее 10 тыс. зрителей. "Билеты распространяются бесплатно в кассах до пяти штук в одни руки. Понятно, что не все придут, но как минимум 10 тыс. человек на "Олимпе-2" в воскресенье мы ожидаем", - уточнил Штанько.

Товарищеский матч между "Ростовом" и молодежной сборной Сирии пройдет 8 сентября и начнется в 18:00 мск. Встреча будет проведена во время паузы в чемпионате России из-за матчей национальных сборных.

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