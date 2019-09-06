Пол зарплат, аренда игроков и обсуждение лимита. В Москве состоялся совет директоров КХЛ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил новый состав и ограничение минимальной суммы зарплатной ведомости, легализовал аренду игроков, обсудил смягчение лимита на легионеров, а также подвел финансовые итоги прошлого сезона. Заседание прошло в Москве в пятницу.

"Мы считаем, что это отличный результат, тем более, что стоимость телеправ продолжает расти, растет и аудитория которая употребляет наш продукт. Увеличение доходов от реализации телевизионных прав и суммы выплат клубам подтверждает рост зрительского интереса к чемпионату КХЛ", - отметил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Высокие доходы получили клубы, чьи телевизионные права продаются дороже на рынке. Максимальную сумму по этому показателю заработал финский "Йокерит" (31,3 млн рублей). Почти в два раза он опередил идущее на втором месте рижское "Динамо" (16,6 млн рублей). Среди российских клубов лидером стал СКА, который получил по принципу телеспроса примерно 10,3 млн рублей.

Общая выручка КХЛ по итогам сезона-2018/19 составила 3,6 млрд рублей. 419 млн, которые были получены лигой от реализации телеправ, КХЛ выплатит клубам. По 30 процентов доходов составляют принцип участия в чемпионате и спортивные результаты, 40 процентов приходится на телеспрос.

По итогам сезона ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата, а затем и обладателем Кубка Гагарина. Это дало московскому клубу возможность получить рекордную сумму выплат - примерно 72,6 млн. Армейцы опередили "Йокерит" (39,4 млн), третье место занял финалист Кубка Гагарина омский "Авангард" (31,4 млн).

Пол зарплат и разрешение аренды

Вопрос о введении ограничения на минимальную сумму зарплатной ведомости (пол зарплат) клубов обсуждался еще на совете директоров КХЛ в марте. Тогда было принято решение создать рабочую группу по данному вопросу. В нее вошли 21 клуб КХЛ и представители Федерации хоккея России (ФХР). На совете директоров в пятницу было принято окончательное решение ввести пол зарплат с сезона-2020/21.

Планка минимальной допустимой суммы зарплатной ведомости клубов будет подниматься поэтапно. В сезоне-2020/21 пол составит 30% от потолка зарплат (270 млн рублей), в сезоне-2021/22 - 35% (315 млн рублей), в сезоне-2022/23 - 45% (400 млн рублей), в сезоне-2023/24 - 50% (450 млн рублей). За несоблюдение пола заработных плат предусмотрены санкции. За первое и второе нарушения будут наложены финансовые санкции, за третье нарушение команда будет не допущена к чемпионату.

Ранее КХЛ установила жесткий потолок зарплат с сезона-2020/21, он будет составлять 900 млн рублей без возможности превышения. В сезоне-2018/19 потолок составил 850 млн рублей, штраф за его нарушение - 20% от суммы превышения, в сезоне-2019/20 потолок составляет 800 млн рублей, а штраф - 30%.

"Пол зарплат будет поджимать потолок, чтобы финансовые возможности клубов становились одинаковыми и продолжали выравниваться", - пояснил Чернышенко.

Также совет директоров принял решение официально разрешить переходы из одного клуба в другой на правах аренды. Согласно регламенту КХЛ, клубы могут проводить обмены хоккеистов на денежную компенсацию, которые зачастую являются де-факто скрытой арендой. При этом лига планирует ограничить количество игроков одной команды, одновременно находящихся в аренде.

"Была создана рабочая группа по аренде хоккеистов, нам нужны одинаковые правила для всех. Лига тщательно следит и видит все сомнительные переходы, иногда нам попадают документы, свидетельствующие о скрытой аренде. Если есть такая деятельность, то надо создать четкие правила и разработать ограничения, все это надо проработать. Легальной аренде быть, если есть бардак и его нельзя победить, то его надо возглавить", - отметил Чернышенко.

ЦСКА предложил увеличить количество легионеров

Московский ЦСКА выступил с предложением смягчить ограничение на количество иностранных игроков в российских командах. На данный момент российские клубы КХЛ имеют право заявлять на игру не больше пяти иностранных игроков. Президент армейского клуба, член совета директоров Игорь Есмантович предложил увеличить количество легионеров до семи, при этом один из них будет вратарем, а один - иностранцем в возрасте от 18 до 20 лет.

"Самое главное, чтобы "лимитчик" тоже мог быть иностранцем. Из североамериканской, швейцарской, немецкой, любой другой лиги, но который будет соответствовать уровню команды и повысит определенный интерес. Пусть за рубежом почувствуют, что мы тоже можем переманивать к себе хороших хоккеистов, которым 18-20 лет", - отметил Есмантович.