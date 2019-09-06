Лямин и Мыськив не сумели выйти в 1/8 финала Мирового тура по пляжному волейболу

ТАСС, 6 сентября. Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив уступили голландцам Александру Брауэру и Роберту Меувсену в матче первого круга плей-офф Мирового тура по пляжному волейболу и не сумели выйти в 1/8 финала. Соревнования проходят в Риме.

Встреча завершилась со счетом 18:21, 21:18, 15:13 в пользу голландского дуэта. Позднее в пятницу в первом круге плей-офф россияне Константин Семенов и Илья Лешуков сыграют против итальянцев Даниэле Лупо и Паоло Николаи. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, которые напрямую из группы вышли во второй круг плей-офф, узнают своих соперников позднее.

В женской части турнира российские пары не сумели пробиться в стадию плей-офф.

В турнире принимают участие по 32 мужские и женские пары. Призовой фонд турнира составляет $400 тыс. Соревнования завершатся 8 сентября.