Чемпионат России по дзюдо стартовал в Ингушетии

МАГАС, 6 сентября. /ТАСС/. Чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин в личном и командном зачетах стартовал в Ингушетии, во дворце спорта "Магас" прошла торжественная церемония открытия "Газпром нефть чемпионата России по дзюдо", в котором примут участие более 550 спортсменов из порядка 61 региона страны. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"В регион съехались более 550 выдающихся спортсменов из 61 региона страны, выражаю благодарность Федерации дзюдо России, которая выбрала Ингушетию для соревнований такого уровня. Республика всегда славилась своими борцами, наши дзюдоисты становились чемпионами на олимпиадах и ведущих мировых первенствах, пополняя медальную копилку России. Желаю спортсменам заслуженных побед, а гостям - зрелищных поединков", - сказал на открытии турнира врио главы региона Махмуд-Али Калиматов.

Подобный чемпионат проводится в Ингушетии впервые, победители состязаний попадут в сборную страны.

"На турнире мы увидим ближайший резерв сборной страны. Совсем скоро победителям и призерам чемпионата предстоит в составе главной команды страны принимать участие в важных международных состязаниях. Отлаженная система подготовки стала одним из факторов наших побед на прошлых Олимпийских играх, уверен, что и на играх в Токио сборная России покажет высокие результаты", - сказал на церемонии открытия турнира вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров.

Предыдущий чемпионат России по дзюдо проходил с 9 по 14 октября 2018 года в Грозном. Свыше 500 сильнейших дзюдоистов страны приняли участие в мероприятии.