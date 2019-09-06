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Нурмагомедов назвал сгонку веса перед боем с Порье лучшей в карьере

Поединок Хабиба Нурмагомедова с американцем Дастином Порье состоится 7 сентября

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 6 сентября. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов назвал свою нынешнюю сгонку веса перед боем с американцем Дастином Порье лучшей в карьере. Об этом 30-летний россиянин заявил журналистам.

Нурмагомедов на взвешивании показал вес 70,3 кг, его соперник - аналогичный. Поединок пройдет в легкой весовой категории (до 70,3 кг) и состоится 7 сентября в Абу-Даби. Весной 2017 года Нурмагомедов снялся с поединка против американца Тони Фергюсона из-за проблем во время сгонки веса.

"Это абсолютно лучшая весогонка в карьере. Конечно, мне было тяжело, но она лучшая - это точно", - сказал Нурмагомедов.

Всего на счету Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

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