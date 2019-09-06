Глава рабочей группы IAAF Андерсен выступит в Дохе с докладом по восстановлению ВФЛА

ТАСС, 6 сентября. Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен выступит с докладом по вопросу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на сентябрьском заседании совета и конгрессе IAAF, которые пройдут в Дохе накануне чемпионата мира. Об этом сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы IAAF Яннис Николау.

Совет IAAF состоится 23 сентября, конгресс - с 25 по 26 сентября. Чемпионат мира пройдет с 27 сентября по 6 октября.

"Вопрос статуса Всероссийской федерации легкой атлетики включен в повестки совета и конгресса, - сказал Николау. - Руне Андерсен представит членам совета и делегатам конгресса обновленную информацию о прогрессе, достигнутом ВФЛА в выполнении критериев своего восстановления".

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.