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Летние олимпийские виды спорта

Семенов и Лешуков вышли в 1/8 финала Мирового тура по пляжному волейболу

Россияне встретятся в 1/8 финала с немцами Юлиусом Толе и Клеменсом Виклером

ТАСС, 6 сентября. /ТАСС/. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков победили итальянцев Даниэле Лупо и Паоло Николаи в матче первого раунда плей-офф Мирового тура по пляжному волейболу и вышли в 1/8 финала. Соревнования проходят в Риме.

Встреча завершилась со счетом 21:19, 21:13 в пользу российских спортсменов. В 1/8 финала россияне встретятся с немцами Юлиусом Толе и Клеменсом Виклером. Ранее в пятницу завершили выступления на турнире Никита Лямин и Тарас Мыськив, которые проиграли голландцам Александру Брауэру и Роберту Меувсену в первом раунде плей-офф. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, которые напрямую из группы вышли в 1/8 финала, узнают своих соперников позднее.

В женской части турнира российские пары не сумели пробиться в стадию плей-офф.

В турнире принимают участие по 32 мужские и женские пары. Призовой фонд турнира составляет $400 тыс. Соревнования завершатся 8 сентября.

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