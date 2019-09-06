Голландец Схлуссер победил в финале Кубка мира в стрельбе из блочного лука

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Голландский спортсмен Майк Схлуссер занял первое место в финале Кубка мира в стрельбе из блочного лука. Соревнования проходят в Москве на территории спорткомплекса "Лужники".

В финале соревнований голландец победил американского спортсмена Брэйдена Геллентиена со счетом 147:144. В матче за бронзовые награды россиянин Антон Булаев уступил представителю Колумбии Даниэлю Муньосу (146:147).

Ранее на турнире в женских соревнованиях в стрельбе из блочного лука россиянка Наталья Авдеева заняла второе место, а Елизавета Князева и Павел Крылов стали вторыми в соревнованиях смешанных команд также в стрельбе из блочного лука.

Схлуссер является победителем чемпионата мира 2013 года.

Финал Кубка мира в Москве завершится в субботу. Россия впервые принимает международные соревнования по стрельбе из лука подобного уровня.