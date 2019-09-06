Словенец Погачар выиграл 13-й этап веломногодневки "Вуэльта"

ТАСС, 6 сентября. Словенский велогонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates одержал победу на 13-м этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Этап стартовал в Бильбао и финишировал на подъеме Лос-Мачукос, монумент Вака Пасьега.

20-летний спортсмен преодолел дистанцию протяженностью 166,4 км за 4 часа 28 минут 26 секунд. Вторым стал его соотечественник Примож Роглич из команды Jumbo Visma, финишировавший в одно время с Погачаром, третьим - француз Пьер Лятур из команды AG2R La Mondiale (+0.27). Россиянин Павел Кочетков ("Катюша-Альпецин") занял 76-е место (+18.16), Сергей Чернецкий (Caja Rural - Seguros RGA) - 116-е (22.51), Вячеслав Кузнецов ("Катюша-Альпецин") - 157-е (28.09). Погачар во второй раз занял первое место на этапе "Вуэльты" нынешнего сезона (первый раз - на девятом этапе).

В общем зачете продолжает лидировать Роглич (49:20.28), вторым идет испанец Алехандро Вальверде (Movistar, +02.25), третьим - Погачар (+03.01). Кочетков занимает 82-е место (+1:41.06), Чернецкий - 108-е (+2:02.24), Кузнецов - 147-е (+2:36.14).

14-й этап "Вуэльты" пройдет 7 сентября от Сан-Висенте-де-ла-Баркера до Овьедо, его протяженность составит 188 км.

"Вуэльта" проводится с 1935 года. 74-я "Вуэльта Испании" завершится 15 сентября, общая протяженность гонки составит 3290,7 км. Соревнования проходят по территории трех стран - Испании, Франции и Андорры.