Глава ВФЛА Шляхтин принял приглашение выступить с докладом на конгрессе IAAF

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин намерен выступить с докладом на конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Дохе. Об этом Шляхтин сообщил ТАСС в пятницу.

Ранее ТАСС стало известно, что 6 сентября Шляхтин получил приглашение от руководства IAAF выступить с докладом на выборном конгрессе организации, который пройдет 25-26 сентября в Дохе. Там же будет рассматриваться вопрос восстановления ВФЛА в своих правах.

"Конечно, я принял приглашение выступить на конгрессе IAAF. Как и два года назад в Лондоне, выступлю на конгрессе с докладом о той работе, которую федерация в тесном сотрудничестве с IAAF проделала за это время", - сообщил Шляхтин.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. В настоящее время отстранение ВФЛА не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом страны, они выступают в нейтральном статусе.