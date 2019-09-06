Кадыров готов дать возможность Кокорину и Мамаеву выступать за ФК "Ахмат"

ГРОЗНЫЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил готовность трудоустроить в клуб "Ахмат" футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом он сообщил в пятницу журналистам.

Алексеевский районный суд Белгородской области в пятницу на выездном заседании в исправительной колонии номер 4 удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении Мамаева, Кокорина и его младшего брата Кирилла. Осужденные выйдут из колонии 17 сентября. В этот день Мамаев отмечает день рождения - ему исполнится 31 год.

"Мы все должны им помочь, чтобы они вернулись на футбольное поле и дальше продолжили свое дело. Они должны найти достойное место, забивать голы, радовать болельщиков игрой, а мы должны простить их. Если они готовы, мы примем их, дадим возможность выступать за наш "Ахмат", - сказал Кадыров.

Кадыров назвал правильным решение об условно-досрочном освобождении футболистов.

8 октября 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Кокорина - к полутора годам колонии общего режима. Тогда Кадыров заявлял о готовности трудоустроить в футбольный клуб "Ахмат" Кокорина и Мамаева после их выхода на свободу.

Кокорин выступал за "Зенит" с 2016 года, летом текущего года срок его контракта с клубом истек, в настоящее время он является свободным агентом. Мамаев выступал за "Краснодар" с июля 2013 года по октябрь 2018-го. Летом клуб подал заявление в палату по разрешению споров Российского футбольного союза о расторжении контракта с Мамаевым, который рассчитан до 31 декабря 2019 года.