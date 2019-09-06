Белорусская спортсменка Силкина победила на чемпионате мира по современному пятиборью

БУДАПЕШТ, 6 сентября. /ТАСС/. Представительница Белоруссии Ольга Силкина завоевала золотую медаль в индивидуальном турнире на чемпионате мира по современному пятиборью. Турнир проходит в Будапеште.

В сумме за все дисциплины Силкина набрала 1368 баллов, второе место заняла представительница Италии Елена Микелли (1357), бронзовая награда досталась Кейт Френч из Великобритании (1357). Россиянка Ульяна Баташова заняла 11-е место (1314), Гульназ Губайдуллина - 34-е (1134).

На турнире разыгрывались лицензии на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио, однако российские спортсменки не смогли их завоевать. В августе на чемпионате Европы лицензию на участие в Олимпиаде завоевала Аделина Ибатуллина.

Чемпионат мира по современному пятиборью завершится 8 сентября.