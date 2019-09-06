Сборная России победила испанцев в матче Суперфинала Евролиги по пляжному футболу

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Испании со счетом 7:6 во втором матче группового этапа Суперфинала Евролиги. Соревнования проходят в португальском городе Фигейра-да-Фош.

В составе российской команды отличились Артур Папоротный (4-я и 32-я минуты), Дмитрий Шишин (10), Федор Земсков (25, 27, 31) и Остап Федоров (21). У испанцев голы забили Эдуард Суарес Молина (3), Чики (7, 14, 20), Льоренс Леон Гомес (11) и Адриан Гарсия Фрутос (17).

Ранее в другом матче 1-й группы команда Белоруссии обыграла сборную Швейцарии (6:5). В следующем матче в субботу россияне сыграют со швейцарцами. Во 2-й группе выступают сборные Португалии, Украины, Италии и Турции.

Сборная России занимает второе место в турнирной таблице 1-й группы, набрав три очка после двух матчей. Столько же очков в активе испанцев, однако россияне располагаются выше из-за результата личной встречи. Лидируют белорусы (4 очка), последнее место занимают швейцарцы, не сумев набрать ни одного очка.

В Суперфинале участвуют восемь лучших сборных дивизиона А по итогам регулярного сезона. Турнир проходит в два этапа - на первом команды играют друг с другом в двух группах, далее команды пройдут в раунд плей-офф, в котором сборные определят итоговые места. Команды, показавшие худший результат в своих квартетах, будут выявлять сильнейшего в матче за седьмое место. Сборные, по итогам группового этапа финишировавшие на третьих строчках, сразятся за итоговое пятое место, вторые команды поборются за бронзовые медали, а победители квартетов выявят лучшего на турнире.

Российская сборная выигрывала турнир пять раз. Последний раз это произошло в 2017 году. По данному показателю сборная России делит первое место с командами Португалии и Испании.