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Евро-2020

Дзюба и Головин вошли в стартовый состав сборной России на матч с командой Шотландии

Матч отборочного турнира чемпионата Европы - 2020 пройдет в пятницу в Глазго, начало - 21:45
Футболисты сборной России Александр Головин, Маринато Гилерме и Артем Дзюба Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России Александр Головин, Маринато Гилерме и Артем Дзюба
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ГЛАЗГО /Великобритания/, 6 сентября. /ТАСС/. Нападающий Артем Дзюба и полузащитник Александр Головин включены в стартовый состав сборной России на матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года с командой Шотландии. Встреча пройдет в пятницу в Глазго, начало - 21:45 мск.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

  • вратарь - Маринато Гилерме;
  • защитники - Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семенов и Марио Фернандес;
  • полузащитники - Юрий Жирков, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Александр Головин;
  • нападающий - Артем Дзюба.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 9 очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (3) и Сан-Марино (0).

Теги
Евро-2020Дзюба, Артем Сергеевич
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