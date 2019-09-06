Дзюба и Головин вошли в стартовый состав сборной России на матч с командой Шотландии

ГЛАЗГО /Великобритания/, 6 сентября. /ТАСС/. Нападающий Артем Дзюба и полузащитник Александр Головин включены в стартовый состав сборной России на матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года с командой Шотландии. Встреча пройдет в пятницу в Глазго, начало - 21:45 мск.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

вратарь - Маринато Гилерме;

защитники - Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семенов и Марио Фернандес;

полузащитники - Юрий Жирков, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Александр Головин;

нападающий - Артем Дзюба.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 9 очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), далее идут сборные Шотландии (6), Кипра (3) и Сан-Марино (0).