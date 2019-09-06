Толоконников победил в беге на 800 м на чемпионате России по легкой атлетике

ТАСС, 6 сентября. Константин Толоконников занял первое место в беге на 800 м на чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования проходили в Сочи.

Он показал результат 1 минута и 47 секунд, второе место занял Ринат Шабаев (1.47,54), третьим стал Даниил Стрельников (1.48,23). У женщин на такой же дистанции победу одержала Александра Гуляева (2.00,06), второй стала Светлана Улога (2.00,99), третьей - Ольга Онуфриенко. В эстафете 4х100 м у мужчин первой стала команда Ульяновской области (40,59), второй - команда Санкт-Петербурга (40,97), третье место заняла сборная Иркутской области (41,24). В женской эстафете 4х100 м победу одержала команда Санкт-Петербурга (45,40), серебряную медаль завоевала команда Карелии (47,12), третье место у сборной Липецкой области (47,16).

В эстафете 4х400 м у мужчин золотые медали завоевала сборная Московской области (3.08,25), второе место заняла команда Санкт-Петербурга (3.09,14), третье место у спортсменов из Ульяновской области (3.09,38). У женщин победила команда Московской области (3.37,53), второе место заняла команда Санкт-Петербурга (3.37,73), бронзовые награды достались легкоатлеткам из Курской области (3.40,72).

В толкании ядра у мужчин победу одержал Александр Лесной (20,96 м), выполнивший норматив для участия в чемпионате мира в Дохе, второе место занял Максим Афонин (20,50 м), третье - Максим Сидоров (20,05 м). У женщин лучшей была Алена Гордеева (17,90 м), серебряная медаль досталась Анне Авдеевой (17,87 м), третьей стала Евгения Соловьева (17,02 м).

Чемпионат России по легкой атлетике проходил с 4 по 6 сентября.