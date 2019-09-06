Тарпищев: Медведев будет иметь небольшое преимущество над Димитровым в полуфинале US Open

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев будет иметь небольшое преимущество перед полуфиналом Открытого чемпионата США с болгарином Григором Димитровым, если будет психологически устойчив. Об этом заявил ТАСС в пятницу президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Если оба в одинаковом состоянии, то преимущество будет у Дани. Вопрос лишь в том, как он все исполнит. Главное - это вопрос психологии, а по игре, по компонентам у Дани преимущество будет, - сказал Тарпищев. - Дело в том, что это первый полуфинал и ответственность перед самим собой возрастает, лишь бы это не повлияло".

"Когда ты становишься кумиром, все похлопывают по плечу за уже сделанное. И это отвлекает и сказывается на молодых. В таких ситуациях надо уметь абстрагироваться от журналистов, поклонников, от всего, как это в свое время делал Кафельников. Он умел это делать прекрасно", - добавил собеседник ТАСС.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. В прошлом году победу на турнире одержал серб Новак Джокович.