Губайдуллина считает, что поломка пистолета помешала ей выиграть медаль ЧМ по пятиборью

БУДАПЕШТ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпионка мира 2017 года россиянка Гульназ Губайдуллина была готова биться за медаль мирового первенства в Будапеште, однако поломка пистолета на первом рубеже помешала ей добиться поставленной цели. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Чемпионкой мира 2019 года в личном турнире стала представительница Белоруссии Ольга Силкина, второе место заняла представительница Италии Елена Микелли, бронзовая награда досталась Кейт Френч из Великобритании. Россиянка Ульяна Баташова заняла 11-е место, Губайдуллина, у которой на первом рубеже отказало оружие, - 34-е.

"На самом деле, я вообще этого не ожидала, для меня очень удивительно, что поломка произошла уже на первом рубеже, - призналась Губайдуллина. - Я буквально полтора месяца назад меняла эту втулку, перед каждым стартом каждый винтик подкручиваю и сейчас нахожусь в шоке. Для меня произошедшее необъяснимо".

"Я готова была здесь биться за медали, потому что прекрасно себя чувствовала. Я была настолько хорошо готова к этому старту, что сама себе удивлялась. Но, видимо, такое должно было произойти. Теперь мне только остается принять случившееся и работать дальше", - продолжила 27-летняя спортсменка.

На турнире разыгрывались лицензии на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио, однако российские спортсменки не смогли их завоевать. В августе на чемпионате Европы лицензию на участие в Олимпиаде завоевала Аделина Ибатуллина.

"Очень обидно, что вся работа, проделанная в этом году, оказалась напрасной. Мы с тренером хорошо отработали на тренировках каждую мелочь, в максимальной готовности подошли к этому чемпионату мира", - заключила собеседница ТАСС.