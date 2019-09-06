Футболисты молодежной сборной России обыграли сербов в матче отбора ЧЕ-2021

САРАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Сербии со счетом 1:0 в стартовом матче отборочного цикла к чемпионату Европы 2021 года среди игроков не старше 21 года. Встреча прошла на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске.

Единственный гол на 20-й минуте в матче забил Игорь Дивеев. На 59-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник команды Сербии Иван Илич.

Сборная России выступает в группе 5 с командами Болгарии, Польши, Латвии, Сербии и Эстонии, по ходу группового этапа команды сыграют друг с другом по два матча. Победители групп выйдут в финальную часть, две лучшие команды, из числа занявших вторые места в девяти группах, разыграют в стыковых встречах еще одну путевку на турнир. В финальной части выступят 12 команд, в числе которых хозяева соревнований - сборные Венгрии и Словении.

Следующую встречу отборочного турнира молодежная сборная России проведет против команды Болгарии в Софии. Сербские футболисты на домашнем поле встретятся с командой Латвии. Обе встречи пройдут 10 сентября.