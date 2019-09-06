Сборная Казахстана сыграла вничью с командой Кипра в матче отбора ЧЕ-2020 по футболу

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сборная Казахстана сыграла вничью в гостях в матче пятого тура группы I отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года с командой Кипра. Встреча, прошедшая в Никосии, завершилась со счетом 1:1.

В составе казахстанской команды мяч забил Алексей Щеткин (2-я минута), у хозяев отличился Пиерос Сотириу (39).

Сборная Казахстана занимает третье место после пяти туров в турнирной таблице группы I, набрав семь очков, команда Кипра идет пятой, в активе команды четыре очка. Сборная России, выступающая в этой группе, идет на втором месте с девятью очками после четырех матчей. Позднее в пятницу подопечные Станислава Черчесова сыграют в гостевом матче против команды Шотландии, начало - 21:45 мск.

В следующем туре команда Казахстана сыграет в Калининграде против сборной России 9 сентября, киприоты в гостях в этот же день сыграют с командой Сан-Марино.

В матче группы С сборная Белоруссии на последних минутах вырвала победу у команды Эстонии (2:1).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.