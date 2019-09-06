Нурмагомедов заявил, что будет "валить и бить" Порье в поединке в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 6 сентября. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов планирует в борьбе провести большую часть боя с американцем Дастином Порье. Об этом российский боец рассказал журналистам.

"У меня всю жизнь один план - буду валить и бить, - сказал Нурмагомедов. - Всегда одно и то же, но готов драться с ним в стойке, я прогрессирую. Не раз доказывал, что могу драться в стойке. Будем всевышнему молиться и идти вперед".

Россиянин 7 сентября проведет бой против американца Дастина Порье. Всего на счету Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.