Тренер: молодежная сборная РФ по футболу тактически превзошла сербов в матче отбора ЧЕ

ТАСС, 6 сентября. Грамотная стратегия и организация игры позволила молодежной сборной России по футболу обыграть команду Сербии в стартовом матче отборочного цикла чемпионата Европы - 2021. Об этом после игры в эфире телеканала "Матч Премьер" заявил главный тренер российской сборной Михаил Галактионов.

В пятницу российские футболисты обыграли сборную Сербии со счетом 1:0. Единственным голом на 20-й минуте встречи отметился защитник Игорь Дивеев.

"Мы могли забить больше, вопрос в реализации. С точки зрения организации, стратегии игры мы превзошли соперника. Разобрали игру соперника, угадали с составом. Нужно было начать с победы, чтобы в дальнейшем было легче, но все только начинается", - сказал Галактионов.

Матч прошел в Саранске на "Мордовия-Арене". "Спасибо болельщикам за такую поддержку, руководству, что позволило сыграть нам на "Мордовия-Арене", - отметил специалист.

Сборная России выступает в 5-й группе с командами Болгарии, Польши, Латвии, Сербии и Эстонии, по ходу группового этапа команды сыграют друг с другом по два матча. Победители групп выйдут в финальную часть, две лучшие команды, из числа занявших вторые места в девяти группах, разыграют в стыковых встречах еще одну путевку на турнир. В финальной части выступят 12 команд, в числе которых хозяева соревнований - сборные Венгрии и Словении.

Следующую встречу отборочного турнира молодежная сборная России проведет против команды Болгарии в Софии, игра пройдет 10 сентября.