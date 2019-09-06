"Президентские состязания" среди 2 тыс. детей из 83 регионов России открываются в Анапе

КРАСНОДАР, 6 сентября. /ТАСС/. Традиционные "Президентские состязания", в которых участвуют 2 тыс. детей из 83 регионов России, открываются в пятницу во всероссийском детском центре "Смена" в Анапе, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Старт финалу крупнейших спортивных соревнований школьников будет дан сегодня во Всероссийском детском центре "Смена" в Анапе. За победу в них поборются 2 тыс. ребят из 83 регионов России. Школьникам предстоит проявить себя в спортивном многоборье, эстафетном беге, плавании, бадминтоне, мини-футболе, шахматах и самбо, творческом и теоретическом конкурсах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для участников соревнований будут организованы мастер-классы именитых спортсменов, а для педагогов - семинары. Почетными гостями станут олимпийские чемпионы, представители Министерства просвещения РФ, Министерства спорта РФ, Российского движения школьников.

В пресс-службе "Смены" журналистам пояснили, что "Президентские состязания" проводятся в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. Ежегодно в соревнованиях школьного этапа "Президентские состязания" принимают участие более 11 млн обучающихся.

"Президентские состязания" завершатся 25 сентября.

"Президентские состязания" являются одними из самых массовых спортивных мероприятий в России наряду с "Президентскими спортивными играми". Турнир проходит в несколько этапов: сначала отбор в школе, потом на муниципальном и региональном уровнях, в "Смене" проходит всероссийский этап.