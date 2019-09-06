Колумбийцы Кабаль и Фара стали победителями US Open в парном разряде

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Колумбийские теннисисты Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара стали победителями Открытого чемпионата США (US Open) в мужском парном разряде. Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии "хард".

В финале 33-летний Кабаль и 32-летний Фара обыграли испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса со счетом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

Кабаль и Фара стали первой парой, полностью составленной из представителей Южной Америки, которой удалось выиграть два подряд турнира серии Большого шлема. В июле колумбийцы стали победителями Уимблдона, тогда они стали первыми колумбийцами, выигравшими турнир серии Большого шлема, ранее четырежды победителями турниров Большого шлема в мужском парном разряде становились бразильские теннисисты, но всегда выступавшие в парах с европейцами.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. В прошлом году победу в парном разряде одержали голландец Жан-Жюльен Ройер и румын Хория Текэу.