Бородюк: молодежная сборная России по футболу по своему потенциалу должна выходить на ЧЕ

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Потенциал молодежной сборной России по футболу дает команде большие шансы на попадание в финальную часть чемпионата Европы 2021 года среди игроков не старше 21 года. Таким мнением с ТАСС после стартового матча отборочного цикла с сербами поделился бывший тренер молодежной сборной Александр Бородюк.

Российская команда обыграла сборную Сербии со счетом 1:0, игра проходила на "Мордовия-Арена" в Саранске. На 59-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник сербской команды Иван Илич.

"Ребята сегодня проявили свои лучшие качества, сборная сыграла на результат, добилась очень важной победы, - сказал Бородюк. - Игра была очень тяжелой и напряженной, сборная Сербии - крепкая и квалифицированная команда. Стало легче, когда произошло удаление у сербов, с выходом Игнатьева во втором тайме у нас появились хорошие контратаки. К сожалению, ребята не использовали ряд хороших моментов".

"Сейчас у молодежной сборной появилось хорошее поколение. Большая часть игроков играет в основных составах своих команд, поэтому футболисты находятся в одинаковом физическом состоянии. Эта сборная по потенциалу должна играть на чемпионате Европы", - добавил бывший тренер молодежной сборной России.

Также 56-летний специалист отметил, что не все футболисты молодежной сборной России способны заиграть на взрослом уровне. "В молодежных сборных игроки могут проявлять себя с самой лучшей стороны. Но переход во взрослый футбол удается не всем, мы видели многих, которые здорово играли в молодежной сборной, но так и не заявили о себе во взрослой. Все будет зависеть от трудолюбия на тренировках, отношения к футболу", - резюмировал Бородюк.

Россияне выступают в группе 5 со сборнами Болгарии, Польши, Латвии, Сербии и Эстонии, по ходу группового этапа команды сыграют друг с другом по два матча. Победители групп выйдут в финальную часть, две лучшие команды, из числа занявших вторые места, разыграют в стыковых встречах еще одну путевку на турнир. В финальной части выступят 12 команд, в числе которых хозяева соревнований - сборные Венгрии и Словении. Следующую встречу отборочного турнира молодежная сборная России проведет против команды Болгарии в Софии.