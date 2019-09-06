ЦСКА в овертайме обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Столичный ЦСКА в овертайме со счетом 3:2 обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Антон Слепышев (8-я минута), Линден Вей (36) и Сергей Калинин (65). У проигравших отличился Павел Порядин (24 и 39).

ЦСКА одержал вторую подряд победу в КХЛ, ранее столичный клуб проиграл омскому "Авангарду" (1:3) в матче Кубка Открытия, а затем обыграл казанский "Ак Барс" (3:2). В активе "Нефтехимика" победа над минским "Динамо" (4:2) и поражение от "Сочи" (2:3).

Последний раз "Нефтехимик" побеждал ЦСКА 25 сентября 2010 года, тогда встреча в Москве завершилась победой гостей со счетом 2:0. Всего команды провели между собой 57 матчей, ЦСКА одержал 30 побед (четыре в овертайме и одну - по буллитам), нижнекамский клуб выиграл в 19 встречах (две - в овертайме, одна - по буллитам), еще семь встреч завершились ничейным результатом.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью", а "Нефтехимик" на домашней площадке встретится с рижским "Динамо". Обе встречи пройдут 9 сентября.