Фигуристка Усачева стала второй на этапе юниорского Гран-при в Латвии

ТАСС, 6 сентября. Российская фигуристка Дарья Усачева заняла второе место на третьем этапе юниорского Гран-при. Соревнования проходят в Риге.

13-летняя Усачева набрала 194,40 балла по сумме двух программ. Победила представительница Южной Кореи Ли Хэ Ин (197,63), третье место заняла японка Рино Мацуикэ (193,03). Еще одна россиянка Майя Хромых стала четвертой (190,73).

В соревнованиях танцевальных пар после ритмического танца лидируют россияне Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов, набравшие 65,13 балла, вторыми идут грузины Мария Казакова и Георгий Ревия (63,25), на третьей строчке канадцы Натали Д'Алессандро и Брюс Уодделл (61,68). Россияне Софья Тютюнина и Александр Шистинский (60,82) идут на четвертом месте.

Этап юниорского Гран-при в Риге завершится 7 сентября произвольными программами в мужском одиночном катании и танцах на льду.