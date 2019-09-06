Бегун Шубенков стал третьим в финале Бриллиантовой лиги в Брюсселе

ТАСС, 6 сентября. Россиянин Сергей Шубенков занял третье место на финальном этапе Бриллиантовой лиги в беге на дистанции 110 м с барьерами. Финал проходит в Брюсселе.

28-летний россиянин преодолел дистанцию за 13,33 секунды. Победил испанец Орландо Ортега (13,22), вторым стал представитель Ямайки Рональд Леви (13,31).

В соревнованиях в прыжках в длину у женщин Елена Соколова заняла шестое место с результатом 6,54 м. Победила немка Малайка Михамбо (7,03 м), второе место у американки Бриттни Риз (6,85), третьей стала британка Катарина Джонсон-Томпсон (6,73).

Шубенков является победителем, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, двукратным победителем и серебряным призером чемпионатов Европы, чемпионом Европы в помещении и бронзовым призером Универсиады в Казани. Шубенков в 2017 и 2018 годах побеждал на финальных этапах Бриллиантовой лиги.

Бриллиантовая лига - ежегодная серия коммерческих соревнований, организованная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), проводится с 2010 года и традиционно завершается двумя финальными этапами - в Цюрихе и Брюсселе. В сезонах 2020 и 2021 годов финал будет один и состоится в Цюрихе.