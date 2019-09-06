Мария Ласицкене выиграла финал Бриллиантовой лиги в Брюсселе

ТАСС, 6 сентября. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала первой в прыжках в высоту на финальном этапе Бриллиантовой лиги. Финал соревнований проходит в Брюсселе.

26-летняя россиянка преодолела планку на высоте 1,99 м и продолжила выступление, хотя ее соперницы уже завершили борьбу, Ласицкене заявила высоту в 2,04 м, но не смогла ее взять. Второе место заняла представительница Украины Юлия Левченко (1,97 м), третьей стала бельгийка Нафиссату Тиам (1,95 м).

Легкоатлетка из России выиграла все шесть этапов Бриллиантовой лиги в текущем сезоне, в которых принимала участие. Последний раз Ласицкене не смогла одержать победу 17 января, уступив на турнире в Челябинске россиянке Анне Чичеровой. С тех пор Ласицкене выиграла 18 турниров подряд.

Ласицкене в четвертый раз в карьере выиграла общий зачет Бриллиантовой лиги, в третий раз - подряд (2014, 2017, 2018, 2019). Ни один из российских спортсменов не имеет в своем активе более двух побед в общем зачете соревнований. Кроме того, россиянка в 24-й раз выиграла этап Бриллиантовой лиги.

Ласицкене, выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира и Европы в помещении.