Прыгунья с шестом Сидорова стала второй в финале Бриллиантовой лиги

ТАСС, 6 сентября. Россиянка Анжелика Сидорова заняла второе место в прыжках с шестом на финальном этапе Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. Финал проходит в Брюсселе.

28-летняя россиянка преодолела планку на высоте 4,83 м. Победила греческая спортсменка Катерина Стефаниди, также взявшая высоту 4,83, но опередившая Сидорову по количеству успешных попыток. Третье место у канадки Алишы Ньюмэн (4,77 м).

Сидорова является чемпионкой Европы (2014), двукратной чемпионкой Европы в помещении (2015, 2019), двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещении (2014, 2018).

Бриллиантовая лига - ежегодная серия коммерческих соревнований, организованная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), проводится с 2010 года и традиционно завершается двумя финальными этапами - в Цюрихе и Брюсселе. В сезонах 2020 и 2021 годов финал будет один и состоится в Цюрихе.