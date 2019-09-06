Знарок обеспокоен игрой ХК "Спартак" в большинстве, несмотря на гол в игре с "Динамо"

В пятницу "Спартак" уступил "Динамо" со счетом 2:3 в овертайме. Три шайбы были заброшены в большинстве, первый гол "Спартака" был забит на отложенном штрафе, а последняя шайба в ворота "Спартака" в овертайме влетела через две секунды после появления удаленного игрока на льду.

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок обеспокоен игрой своей команды в большинстве, несмотря на заброшенную шайбу в ворота "Динамо" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Знарок рассказал на пресс-конференции.

"Хорошая, тяжелая боевая игра, команды бились, нам немножко не повезло. Немножко не получилось сыграть все три периода хорошо, мы играли против хорошей команды. Меня больше волнует игра в большинстве, чем в меньшинстве, несмотря на то, что забили. Меня не радует то, что мы делаем на льду", - отметил Знарок.

По сравнению с предыдущей встречей в Ярославле c "Локомотивом" (5:2), в игре с "Динамо" не приняли участия Андрей Кутейкин, Евгений Кулик и Максим Цыплаков. Чешский вратарь Юлиус Гудачек не провел ни одного матча в нынешнем регулярном чемпионате. "У нас будет ротация состава, у нас достаточно возрастных игроков, которые не смогут сыграть много матчей через день. Гудачек восстановится где-то 13 сентября", - сказал Знарок.

Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов считает, что удача помогла его команде одержать победу. "Игра неравенства, голы забили защитники. Использовали большинство и пропустили в меньшинстве. Ребята настроились, бились, как могли на сегодняшний день, где-то нам улыбнулось счастье", - отметил Крикунов.

В составе бело-голубых впервые в сезоне в заявку на игру попал вратарь Александр Еременко. "Еременко уже выздоровел и готов сыграть в следующем матче", - заключил Крикунов.