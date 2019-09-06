Знарок обеспокоен игрой ХК "Спартак" в большинстве, несмотря на гол в игре с "Динамо"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок обеспокоен игрой своей команды в большинстве, несмотря на заброшенную шайбу в ворота "Динамо" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Знарок рассказал на пресс-конференции.
В пятницу "Спартак" уступил "Динамо" со счетом 2:3 в овертайме. Три шайбы были заброшены в большинстве, первый гол "Спартака" был забит на отложенном штрафе, а последняя шайба в ворота "Спартака" в овертайме влетела через две секунды после появления удаленного игрока на льду.
"Хорошая, тяжелая боевая игра, команды бились, нам немножко не повезло. Немножко не получилось сыграть все три периода хорошо, мы играли против хорошей команды. Меня больше волнует игра в большинстве, чем в меньшинстве, несмотря на то, что забили. Меня не радует то, что мы делаем на льду", - отметил Знарок.
По сравнению с предыдущей встречей в Ярославле c "Локомотивом" (5:2), в игре с "Динамо" не приняли участия Андрей Кутейкин, Евгений Кулик и Максим Цыплаков. Чешский вратарь Юлиус Гудачек не провел ни одного матча в нынешнем регулярном чемпионате. "У нас будет ротация состава, у нас достаточно возрастных игроков, которые не смогут сыграть много матчей через день. Гудачек восстановится где-то 13 сентября", - сказал Знарок.
Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов считает, что удача помогла его команде одержать победу. "Игра неравенства, голы забили защитники. Использовали большинство и пропустили в меньшинстве. Ребята настроились, бились, как могли на сегодняшний день, где-то нам улыбнулось счастье", - отметил Крикунов.
В составе бело-голубых впервые в сезоне в заявку на игру попал вратарь Александр Еременко. "Еременко уже выздоровел и готов сыграть в следующем матче", - заключил Крикунов.