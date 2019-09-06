Лучший игрок МХЛ прошлого сезона Шалагин подписал контракт с фарм-клубом "Тампы"

ТАСС, 6 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий Михаил Шалагин подписал односторонний контракт с фарм-клубом команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" "Сиракьюз", выступающей в Американской хоккейной лиге (АХЛ). /ТАСС/. Об этом сообщает пресс-служба "Сиракьюз".

Соглашение с 19-летним хоккеистом рассчитано на один год, согласно контракту Шалагин будет выступать в АХЛ или лигами ниже.

Россиянин был выбран на драфте НХЛ 2019 года "Тампой" в седьмом раунде под общим 198-м номером.

Шалагин дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2018/19, всего в КХЛ в составе "Спартака" на счету форварда четыре матча. Также он провел 43 матча в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) в составе красно-белых, забросил 48 шайб и сделал 27 результативных передач. Нападающий с рекордом лиги стал лучшим снайпером регулярного чемпионата прошедшего сезона, а также был признан самым ценным игроком первенства. Кроме того, он сыграл восемь матчей в Высшей хоккейной лиге за воскресенский "Химик", забросив две шайбы.