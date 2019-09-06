Рылов: хоккеисты "Спартака" могли выиграть все три матча на старте сезона КХЛ

В пятницу "Спартак" со счетом 2:3 в овертайме уступил московскому "Динамо", Рылов стал автором первой шайбы в игре. В стартовом матче чемпионата красно-белые также в овертайме проиграли рижскому "Динамо" (1:2), после чего переиграли ярославский "Локомотив" (5:2).

"Московское дерби, никто не хочет уступать. Жаль проигрывать в такой игре, сегодня нас подвела дисциплина. Мы боролись до конца, не сдавались, думаю, что мы много матчей будем вытаскивать. Все, что мы запланировали, сегодня сделали, только подвела дисциплина. Четыре очка - неплохой результат для команды, но мы могли выиграть и первую встречу, и сегодня", - отметил Рылов.

Защитник Патрик Херсли, забросивший свою первую шайбу в составе "Спартака", отметил важность этого гола для команды. "Мы пробовали реализовать свой потенциал. Это не был красивый гол, но каждый бросок на маленькой площадке опасен - этот гол очень важен для нас. Четыре очка в двух матчах - это достаточно хорошо для нас, но мы могли набрать больше", - сказал Херсли.

В следующем матче "Спартак" 8 сентября примет минское "Динамо".