Легкоатлетка Ласицкене намерена улучшить личный рекорд на ЧМ в Дохе

ТАСС, 6 сентября. Действующая чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене хочет установить личный рекорд на чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет в Дохе. Комментарий спортсменки приводит пресс-служба Бриллиантовой лиги.

В пятницу 26-летняя Ласицкене в четвертый раз в карьере одержала победу в финале Бриллиантовой лиги. 10 сентября россиянка примет участие в матчевой встрече США - Европа в Минске, а 14 сентября выступит на турнире Мемориал Сколимовской в польском Хожуве. В настоящее время личный рекорд спортсменки составляет 2,06 м.

"Моей целью сегодня было выиграть эти соревнования, так что я очень счастлива. Было трудно и очень холодно, но, несмотря на это, я чувствовала себя хорошо. Этап в Брюсселе был одним из моих последних турниров перед Дохой, и моя единственная цель там - выиграть и установить личный рекорд", - сказала Ласицкене.

Ласицкене, выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира и Европы в помещении.

Чемпионат мира в Дохе пройдет с 27 сентября по 6 октября.