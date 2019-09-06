Сборная Бельгии разгромила команду Сан-Марино в матче отбора ЧЕ-2020 по футболу

ТАСС, 6 сентября. Сборная Бельгии в гостях со счетом 4:0 разгромила команду Сан-Марино в матче пятого тура группы I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу. Встреча прошла в Серавалле.

Дублем отметился Миши Батшуайи (43-я минута с пенальти, 90+2), по голу на счету Дриса Мертенса (57) и Насера Шадли (63).

В турнирной таблице группы I лидируют бельгийцы, набрав после пяти матчей 15 очков, сборная Сан-Марино идет на последнем месте, не набрав ни одного очка. В другом матче группы сборная России выиграла у команды Шотландии (2:1), россияне идут вторыми в группе, набрав 12 очков. В следующем туре сборная Бельгии сыграет в гостях с командой Шотландии 9 сентября, команда Сан-Марино в этот же день примет сборную Кипра.

В матче группы С сборная Нидерландов победила команду Германии (4:2), в группе Е команда Уэльса обыграла сборную Азербайджана (2:1), а хорваты разгромили словаков (4:0), в группе G сборная Словении оказалась сильнее команды Польши (2:0), а австрийцы разгромили сборную Латвии (6:0).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.