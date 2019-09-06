Захарова: антидопинговое агентство США замяло скандал вокруг своего спортсмена

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Антидопинговое агентство США (USADA), сняв обвинения с американского бегуна Кристиана Коулмана, снова замяло скандал вокруг своего спортсмена. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в пятницу на своей странице в Facebook.

"Вот так в очередной раз Американское антидопинговое агентство на глазах у всего мира замяло скандал вокруг своего спортсмена", - написала дипломат.

Коулман пропустил три допинг-теста за последний год, в связи с чем его могли отстранить на длительный срок за нарушение антидопинговых правил, что ставило под угрозу его выступления на чемпионате мира этого года и Олимпийских играх 2020 года. Спортсмен мог получить дисквалификацию на срок до двух лет.

Сообщалось, что спортсмен сумел доказать, что один из пропущенных допинг-тестов пришелся на 1 апреля 2018 года, а не на 6 июня, когда он был зарегистрирован. Последний пропуск допинг-теста спортсменом случился 26 апреля 2019 года. Таким образом, три нарушения спортсмена пришлись на 14 месяцев, а не на 12. Учитывая эти факты, USADA сняло обвинения и временную дисквалификацию со спортсмена, он сможет принять участие в чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, который пройдет с 28 сентября по 6 октября.

Официальный представитель МИД России указала на тот факт, что местные спортивные комментаторы выступили единым фронтом еще до принятия официального решения USADA в поддержку Коулмана. "По их мнению, недопуск американца к международным соревнованиям "не отвечал бы интересам организаторов чемпионата мира и Олимпийских игр, поскольку он является одним из самых узнаваемых бегунов планеты и имеет контракты с известными компаниями-спонсорами", - подчеркнула дипломат. - Сильный аргумент. Вообще-то "известным компаниям-спонсорам" должно быть небезынтересно, кто их представляет".

2 сентября стало известно, что Антидопинговое агентство США сняло обвинения с легкоатлета Коулмана.