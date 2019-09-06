Красильников и Стояновский вышли в четвертьфинал Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Чемпионы мира 2019 года россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили швейцарцев Мирко Герсона и Эдриана Хайдриха в матче второго раунда плей-офф Мирового тура по пляжному волейболу и вышли в 1/4 финала. Соревнования проходят в Риме.

Встреча завершилась со счетом 21:14, 27:25. В четвертьфинале россияне сыграют с голландцами Стефеном ван де Велде и Кристианом Варенхорстом. Позднее в пятницу Константин Семенов и Илья Лешуков сыграют за выход в четвертьфинал с немцами Юлиусом Толе и Клеменсом Виклером. Никита Лямин и Тарас Мыськив ранее завершили выступление на турнире, проиграв голландцам Александру Брауэру и Роберту Меувсену в первом раунде плей-офф.

В женской части турнира российские пары не сумели пробиться в стадию плей-офф.

В турнире принимают участие по 32 мужские и женские пары. Призовой фонд турнира составляет $400 тыс. Соревнования завершатся 8 сентября.