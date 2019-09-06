Борзаковский назвал успешным выступление россиян в финале Бриллиантовой лиги в Брюсселе

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский доволен выступлением спортсменов команды в финале Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Об этом он сообщил ТАСС.

На проходившем в пятницу в столице Бельгии финале Бриллиантовой лиги выступали четыре российских легкоатлета, имеющих нейтральный статус. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене заняла первое место с результатом 1,99 метра, прыгунья в длину Елена Соколова стала шестой (6,54 метра). Бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, который в конце августа вернулся в спорт после длительного перерыва, связанного с травмой, стал третьим (13,33 секунды). Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова стала второй (4,83 метра), уступив по попыткам только чемпионке мира Екатерине Стефаниди из Греции.

"Хочу поздравить наших спортсменов с успешным выступлением в финале Бриллиантовой лиги. Теперь они будут целенаправленно готовиться к чемпионату мира в Дохе", - сказал Борзаковский.

Для Ласицкене, Сидоровой и Шубенкова одним из этапов подготовки к главному турниру года станет матчевая встреча Европа - США, которая пройдет в Минске с 9 по 10 сентября. Ласицкене также планирует выступить 14 сентября на турнире в польском Хожуве.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.