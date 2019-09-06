Дзюба: победа над шотландцами является ключевой для российских футболистов в отборе на ЧЕ

ГЛАЗГО /Великобритания/, 7 сентября. /ТАСС/. Победа сборной России над шотландскими футболистами является ключевой для команды в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года. Такое мнение в эфире телеканала "Матч Премьер" высказал нападающий Артем Дзюба.

Сборная России обыграла шотландцев со счетом 2:1. Дзюба записал себе в актив один из забитых мячей. "В таких матчах побеждает тот, кто бьется до конца. Была настоящая борьба, судья разрешал практически все, приятно, что в таких условиях мы победили, это ключевой успех", - сказал Дзюба.

Решающий мяч россияне забили во втором тайме. "Мы могли решить исход раньше, отличиться в третий раз, но держали в конце "на валидоле" всех. Гиля (Маринато Гилерме, - прим. ТАСС) на выходах забрал мячи. Была мужская борьба, без грязи, мы заслуженно победили", - добавил капитан команды.

Следующий матч сборная России проведет в Калининграде 9 сентября. Соперником подопечных Станислава Черчесова станет команда Казахстана.