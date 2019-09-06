Чемпионат мира по танцевальному спорту пройдет в субботу в Москве

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мировое первенство по танцевальному спорту, включающее в себя турнир по латиноамериканской программе и соревнования среди ансамблей по европейской программе, состоится 7 сентября в Москве. Местом проведения станет спортивная арена дворца спорта "Мегаспорт".

"Впервые два крупнейших турнира пройдут в один день и на одной площадке. Амбициозный проект, реализованный Всероссийской федерацией танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР), будет приурочен ко Дню города", - сказано в сообщении ФТСАРР.

В чемпионате мира по латиноамериканской программе примут участие чемпионы страны Армен Цатурян и Светлана Гудыно. Также на турнире выступят серебряные призеры чемпионата России 2019 года Андрей Гусев и Вера Бондарева.

Мировое первенство среди ансамблей по европейской программе - зрелищное мероприятие, собирающее большое количество болельщиков. Команды состоят из восьми пар, которые исполняют медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот и быстрый фокстрот. В данной дисциплине лидером мирового рейтинга является российская команда "Вера" из города Тюмень.