Семенов и Лешуков не смогли выйти в 1/4 финала Мирового тура по пляжному волейболу

ТАСС, 7 сентября. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков уступили немцам Юлиусу Толю и Клеменсу Виклеру в матче 1/8 финала Мирового тура по пляжному волейболу и завершили выступление на турнире. Соревнования проходят в Риме.

Встреча завершилась со счетом 21:16, 21:14 в пользу немецких спортсменов. В 1/4 финала Толь и Виклер встретятся с чехами Ондреем Перушичем и Дэвидом Швайнером. Ранее в пятницу завершили выступления на турнире Никита Лямин и Тарас Мыськив, которые проиграли голландцам Александру Брауэру и Роберту Меувсену в первом раунде плей-офф. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский продолжат участие в соревнованиях на стадии 1/4 финала.

В женской части турнира российские пары не сумели пробиться в стадию плей-офф.

В турнире принимают участие по 32 мужские и женские пары. Призовой фонд турнира составляет $400 тыс. Соревнования завершатся 8 сентября.