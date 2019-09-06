Хиетанен: хоккеисты "Динамо" в матче со "Спартаком" старались играть проще

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Динамо" в матче со столичным "Спартаком" действовали просто и избежали большого количества ошибок. Такое мнение ТАСС высказал защитник бело-голубых, автор двух заброшенных шайб Юусо Хиетанен.

В пятницу "Динамо" со счетом 3:2 в овертайме переиграло "Спартак" и одержало третью победу подряд на старте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Мы сегодня хорошо и эффективно играли в большинстве, это стало ключом к победе. Также не позволили "Спартаку" создать много опасных моментов. Неважно, кто забросил шайбы, была тяжелая игра, но самое главное, что мы выиграли, победа в дерби в начале сезона для нас очень важна. Иногда нужно играть проще, чтобы избежать ошибок, чаще бросать по воротам, доводить шайбу до вратаря, что мы сегодня хорошо делали", - отметил Хиетанен.

"Спартак" по ходу встречи заработал 16 штрафных минут, а хоккеисты "Динамо" - 12. "Сейчас только начало сезона, из-за этого в играх много удалений. Надо стараться забрасывать как можно больше в большинстве и хорошо обороняться в меньшинстве", - заключил Хиетанен.

В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с подмосковным "Витязем". Встреча состоится 9 сентября.