{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Футболист Головин назвал жесткой игру отбора ЧЕ-2020 против шотландцев

Сборная России обыграла команду Шотландии со счетом 2:1 в Глазго

ГЛАЗГО /Великобритания/, 7 сентября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу и клуба чемпионата Франции "Монако" Александр Головин заявил, что матч пятого тура группы I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии получился очень жестким. Об этом 23-летний футболист заявил в эфире телеканала "Матч Премьер".

Сборная России обыграла команду Шотландии со счетом 2:1 в Глазго. По ходу встречи подопечные Станислава Черчесова уступали сопернику, но смогли одержать волевую победу.

На эту тему

"Я думаю, что сыграл неплохо, но мог, конечно, и лучше, были моменты, чтобы забить. Мы могли все решить раньше, забить больше, была немного "валидольная" концовка, самое главное - есть три очка. Игра была очень жесткой, мне даже попали прямой ногой шипами в колено, но мы были готовы к такой игре, мы тоже бились, получился вполне себе такой английский футбол", - сказал Головин.

Также россиянин рассказал, что на данный момент счастлив находиться в "Монако": "Мне приятно приезжать в сборную, здесь все говорят на родном языке, со всеми ребятами давно знаком. В "Монако" да, не выигрываем, однако последние две недели - это лучшее время в клубе по игре, и поэтому я очень счастлив в "Монако".

В следующем туре сборная России проведет матч против команды Казахстана в Калининграде 9 сентября.

Теги
Евро-2020
Евро-2020
Кларк: шотландские футболисты позволили россиянам диктовать условия игры
Шотландцы забили первыми, но проиграли сборной России на своем поле
Читать полностью