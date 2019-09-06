Футболист Головин назвал жесткой игру отбора ЧЕ-2020 против шотландцев

ГЛАЗГО /Великобритания/, 7 сентября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу и клуба чемпионата Франции "Монако" Александр Головин заявил, что матч пятого тура группы I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии получился очень жестким. Об этом 23-летний футболист заявил в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Я думаю, что сыграл неплохо, но мог, конечно, и лучше, были моменты, чтобы забить. Мы могли все решить раньше, забить больше, была немного "валидольная" концовка, самое главное - есть три очка. Игра была очень жесткой, мне даже попали прямой ногой шипами в колено, но мы были готовы к такой игре, мы тоже бились, получился вполне себе такой английский футбол", - сказал Головин.

Также россиянин рассказал, что на данный момент счастлив находиться в "Монако": "Мне приятно приезжать в сборную, здесь все говорят на родном языке, со всеми ребятами давно знаком. В "Монако" да, не выигрываем, однако последние две недели - это лучшее время в клубе по игре, и поэтому я очень счастлив в "Монако".

В следующем туре сборная России проведет матч против команды Казахстана в Калининграде 9 сентября.