Газзаев назвал уверенной и заслуженной победу российских футболистов над шотландцами

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу одержала заслуженную и уверенную победу в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года над командой Шотландии. Таким мнением с ТАСС по телефону поделился заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.

В пятницу сборная России в гостях обыграла шотландцев со счетом 2:1. В составе сборной России мяч забил Артем Дзюба (40-я минута), у шотландцев отличился Джон Макгин (11). На 59-й минуте встречи голом в свои ворота отметился шотландский защитник Стивен О'Доннелл.

"За исключением первых десяти минут матча, у нашей сборной было большое преимущество в создании голевых ситуаций, контроле мяча, в целом это заслуженная победа. Наша команда могла выиграть и с более внушительным результатом. Было много неиспользованных моментов, были очень красивые ситуации, команда использовала высокий прессинг, активную игру в атаке, поэтому шотландцы 80 минут отбивались, но ничего не получалось. Нашим футболистам нужно было немного хладнокровия, когда они выходили "четыре в четыре", "четыре в три", - сказал Газзаев.

После пяти матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав 12 очков. Лидирует команда Бельгии (15 очков)."Изначально прогнозировалось, что сборные Бельгии и России займут первые два места в группе, поэтому прошедший матч это доказал. Россияне и бельгийцы набирают свои очки, и 16 ноябре в Москве будет матч за первое место в группе", - добавил он.

В следующем туре сборная России проведет матч против команды Казахстана на стадионе в Калининграде. Игра пройдет 9 сентября.