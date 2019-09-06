Черчесов: Кокорина и Мамаева не надо вычеркивать из футбольной жизни

ГЛАЗГО /Великобритания/, 7 сентября. /ТАСС/. Александра Кокорина и Павла Мамаева не стоит вычеркивать из футбольной жизни. Об этом на пресс-конференции после матча отборочного турнира чемпионата Европы - 2020 с командой Шотландии рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В пятницу Алексеевский районный суд Белгородской области на выездном заседании в исправительной колонии номер 4 удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденных за драку в центре Москвы Кокорина и Мамаева, а также брата Кокорина Кирилла. Осужденные выйдут из колонии 17 сентября.

"Я рад, что они освобождаются, я не так часто комментировал данный вопрос. Давайте посмотрим, как покажет время, - сказал Черчесов в ответ на вопрос, возможен ли их вызов в сборную со временем. - Нужно соответствовать команде на поле и вне его. Вычеркивать из жизни людей неправильно, хотя они и оступились".

8 октября 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина - к полутора годам колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий были приговорены к полутора годам колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно.