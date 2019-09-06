{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении Кокорина и Мамаева

Черчесов: Кокорина и Мамаева не надо вычеркивать из футбольной жизни

В пятницу суд удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденных за драку в центре Москвы Кокорина и Мамаева
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов Григорий Дукор/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
© Григорий Дукор/ТАСС

ГЛАЗГО /Великобритания/, 7 сентября. /ТАСС/. Александра Кокорина и Павла Мамаева не стоит вычеркивать из футбольной жизни. Об этом на пресс-конференции после матча отборочного турнира чемпионата Европы - 2020 с командой Шотландии рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

На эту тему

В пятницу Алексеевский районный суд Белгородской области на выездном заседании в исправительной колонии номер 4 удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденных за драку в центре Москвы Кокорина и Мамаева, а также брата Кокорина Кирилла. Осужденные выйдут из колонии 17 сентября.

"Я рад, что они освобождаются, я не так часто комментировал данный вопрос. Давайте посмотрим, как покажет время, - сказал Черчесов в ответ на вопрос, возможен ли их вызов в сборную со временем. - Нужно соответствовать команде на поле и вне его. Вычеркивать из жизни людей неправильно, хотя они и оступились".

8 октября 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина - к полутора годам колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий были приговорены к полутора годам колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно.

Теги
Дело в отношении Кокорина и Мамаева
Евро-2020
Кларк: шотландские футболисты позволили россиянам диктовать условия игры
Шотландцы забили первыми, но проиграли сборной России на своем поле
Читать полностью