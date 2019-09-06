Кларк: шотландские футболисты позволили россиянам диктовать условия игры

ГЛАЗГО /Великобритания/, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная Шотландии по футболу позволила россиянам диктовать условия игры в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер шотландцев Стив Кларк.

"Я разочарован - мы хорошо готовились и хорошо начали матч, нам нужно понять, почему так все получилось. Мы позволили сборной России диктовать игру, не понимаю, почему мы стали нервничать. Только к концу игры стало что-то получаться, и мы добились права на опасный штрафной", - сказал он.

Сборная Шотландии находится на четвертом месте после пяти матчей в группе I, отставая от второго места, на котором находятся россияне, на шесть очков.

"Теперь наши шансы на выход из группы очень невысоки, если в понедельник (в матче с бельгийцами - прим. ТАСС) мы не возьмем очки, видимо, еврокампания будет проиграна. Есть еще надежда сыграть с командой Бельгии вничью и победить в Москве. Тогда, возможно, мы квалифицируемся", - подчеркнул он.

Шотландцы способны играть против топ-сборных

Тренер признал, что в первой половине второго тайма россияне переиграли его команду. "Я посмотрел повторы голов в наши ворота - это были обидные потери. Утром я посмотрю на состояние игроков и, возможно, сделаю замены в составе", - вспомнил он.

"Что касается того, насколько сильны индивидуально российские футболисты, то мы их должны уважать. Они играли в большого нападающего, давили на нас на подступах к штрафной. Нам пришлось открываться и рассчитывать на контратаки", - добавил тренер.

Кларк возглавил сборную Шотландии в мае этого года, до него команда в четырех матчах одержала две победы и потерпела два поражения. "Я провожу всего третью игру в качестве главного тренера сборной Шотландии и учусь. Но я считаю, что у нас хорошая команда, мы способны играть против больших сборных. Мы хорошо начали [матч со сборной России], я пока не готов ответить, почему мы проиграли, нужен анализ случившегося", - подчеркнул он.

В следующем туре сборная Шотландии на домашнем поле встретится с командой Бельгии 9 сентября. Матч между россиянами и шотландцами в Москве состоится 10 октября.