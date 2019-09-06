Нурмагомедов в Абу-Даби постарается защитить титул чемпиона UFC в поединке с Порье

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 7 сентября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов в субботу проведет бой против американца Дастина Порье. Поединок за чемпионский пояс организации в легком весе состоится в Абу-Даби.

Защита титула станет второй для Нурмагомедова. В октябре прошлого года он победил ирландца Конора Макгрегора. После поединка произошла потасовка, которая привела к дисквалификации Нурмагомедова. Аналогичные наказания получили его партнеры по команде Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов.

После этого Атлетическая комиссия штата Невада сократила дисквалификации. Это позволило спортсменам получить право выступить в Абу-Даби.

Однако Абубакар Нурмагомедов из-за травмы не примет участие в турнире. Тухугов же на свой бой выйдет. После трехлетнего перерыва спортсмен проведет поединок с дебютантом UFC Лероном Мерфи.

Вес проблемой не стал

Нурмагомедов, как и его товарищи по команде Тухугов и Ислам Махачев, вошел в лимит весовой категории. Как сообщил ТАСС отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов, процесс сгонки веса прошел спокойно и завершился даже с запасом в 100 грамм.

Сам россиянин назвал нынешнюю процедуру лучшей в своей карьере. Однако у его партнеров по команде возникли некоторые проблемы со здоровьем. Они слегка усложнили процесс подготовки.

Например, у Махачева обнаружили конъюнктивит. Сейчас заболевание осталось позади, как сообщил ТАСС спортсмен.

Тухугов также чувствовал определенное недомогание. Это было связано с переездом из Таиланда в ОАЭ. Однако сильного влияния эта ситуация на его подготовку не оказала.

Временное сооружение и бой в кино

Абу-Даби был выбран для проведения турнира UFC 242 несколько месяцев назад. Отмечалось, что организаторы построят к нему спортивное сооружение. Однако, как оказалось, арена будет временной. Она способна вместить около 18 тыс. зрителей.

Все билеты были раскуплены в течение двух дней после старта продаж. Внутри арены находится много кондиционеров. Они должны будут защитить зрителей от жары, которая стоит в Абу-Даби (около 40 градусов тепла, - прим. ТАСС).

Бой Нурмагомедов - Порье в России покажет "Первый канал". Также трансляции проведут некоторые сети кинотеатров. Зрители смогут увидеть поединок и в социальных сетях.

Россиянин завоевал чемпионский пояс в апреле 2018 года в поединке с американцем Элом Яквинтой и с тех пор удерживает его. Всего в активе 30-летнего Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения. Порье завоевал титул временного чемпиона организации 14 апреля, выиграв у соотечественника Макса Холлоуэя единогласным решением судей. Всего в активе 30-летнего бойца 25 побед и пять поражений, еще один поединок признан несостоявшимся.