Канчельскис: сборная России по футболу практически гарантировала себе выход на ЧЕ-2020

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Сборная России по футболу практически обеспечила себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года после гостевой победы в матче отборочного цикла против шотландцев. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок сборных СССР и России Андрей Канчельскис.

Российская команда одержала в Глазго победу над сборной Шотландии со счетом 2:1.

"Я бы не сказал, что сегодня была тяжелая победа, - сказал Канчельскис. - Все футболисты сборной России сыграли здорово. Надо было забивать больше, потому что россияне создали много опасных подходов к воротам соперника, но хромала реализация. Однако у нас есть три очка, все могут говорить, что хотят, самое главное - это результат".

"Не той игры я ждал от Шотландии, она всегда была боевой командой. Сейчас там нет сильных личностей, кроме, наверное, Эндрю Робертсона (капитана сборной Шотландии - прим. ТАСС), он неплохо сегодня играл впереди, но надо же еще обороняться", - отметил бывший полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" и шотландского клуба "Рейнджерс".

По его словам, сборная России добьется крупной победы в игре с командой Казахстана, которая пройдет 9 сентября в Калининграде. "Наши забьют Казахстану три-четыре гола. Мы практически обеспечили себе второе место в группе, я думаю, что с выходом на чемпионат Европы проблем не будет. Надо спокойно отыграть оставшиеся матчи, наигрывать состав, получать удовольствие от игры и дарить его зрителям", - резюмировал Канчельскис.

Сборная России идет на второй строчке в таблице отборочной группы I, набрав 12 очков. Лидируют бельгийцы (15 очков), третье место занимает сборная Казахстана (7), за ней следуют команды Шотландии (6), Кипра (4) и Сан-Марино (0). Право выступить в финальной части чемпионата Европы получат две лучшие сборные группы по итогам отборочного турнира.